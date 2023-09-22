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22 сентября 2023, новость

Экс-худрук МХАТа рассказал об уважении к Чулпан Хаматовой

Эдуард Бояков заявил о «настоящих предателях», оставшихся в стране
Чулпан Хаматова | Источник: PersonaStars

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков в беседе с «Царьградом» заявил, что в России нет культурной политики и принципов.

«Сейчас мы ругаем Урганта, забывая о том, что он каждый день был в телевизоре. Мы поносим актрису Чулпан Хаматову, которая была на бесконечных встречах с главой государства», — сказал он, добавив, что эти встречи готовились чиновниками, которые продолжают занимать свои посты.

Он уверен, что хаос в творческой среде был спровоцирован отсутствием идеологии.

«Тех, кто уехал, кто не зарабатывает в России, я, как это ни парадоксально, уважаю даже больше. Даже Чулпан Хаматову я уважаю больше, чем настоящих предателей, людей, которые остались в нашей стране, которые не поддерживают СВО, но об этом не говорят публично», — сказал он.

В мае 2022 года Бояков заявлял, что не уважает Чулпан Хаматову, потому что она либерал. Он признавался, что не стал бы приглашать Хаматову в свой новый театр из-за ее либеральной позиции.

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