Экс-худрук МХАТа рассказал об уважении к Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова | Источник: PersonaStars

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков в беседе с «Царьградом» заявил, что в России нет культурной политики и принципов.

«Сейчас мы ругаем Урганта, забывая о том, что он каждый день был в телевизоре. Мы поносим актрису Чулпан Хаматову, которая была на бесконечных встречах с главой государства», — сказал он, добавив, что эти встречи готовились чиновниками, которые продолжают занимать свои посты.

Он уверен, что хаос в творческой среде был спровоцирован отсутствием идеологии.

«Тех, кто уехал, кто не зарабатывает в России, я, как это ни парадоксально, уважаю даже больше. Даже Чулпан Хаматову я уважаю больше, чем настоящих предателей, людей, которые остались в нашей стране, которые не поддерживают СВО, но об этом не говорят публично», — сказал он.