Российские фильмы перестали выдвигать на «Оскар»

Продюсер Федор Попов, входивший в Российский оскаровский комитет, сообщил ТАСС, что работа комитета приостановлена.

Комитет ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Я состоял в комиссии по выдвижению на "Оскар", когда она работала.(...) Сейчас ее ряды сильно поредели, и ее деятельность остановилась», — сказал продюсер.

По словам Попова, в сложившихся обстоятельствах, когда Россия обложена санкциями, а российская культура подвергается гонениям и запретам, выдвижение на премию американской киноакадемии «Оскар» выглядело бы предельно неуместно.