Звезда «Брата 2» объяснила народную любовь к Бодрову-младшему

«Сережу любят, потому что у него светлая и хорошая душа, а это сыграть невозможно. Сергея не хватает. Хочется, чтобы он сейчас стоял рядом с нами. Он был не феноменом, а просто хорошим человеком», — сказала актриса. Юргенс также призналась, что тоскует по актеру.