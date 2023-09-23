Сергей Бурунов рассказал, из-за какого сериала не спал всю ночь

Сергей Бурунов принял участие в блиц-опросе Кино Mail.ru и раскрыл свой личный рекорд по беспрерывному просмотру сериалов. Актер признался, что однажды провел целую ночь с телехитом «Остаться в живых»: «Помню, залип и до утра сидел смотрел».

Бурунов также рассказал, что из всех сериальных персонажей он хотел бы сыграть специалиста по распознаванию лжи доктора Лайтмана — персонажа Тима Рота из сериала «Обмани меня».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239715&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. интервью: Анна Гоголь, видео: Лидия Коновалова, редактор: Марина Маляр