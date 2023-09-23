Сергей Бурунов рассказал, из-за какого сериала не спал всю ночь

Сергей Бурунов принял участие в блиц-опросе Кино Mail.ru и раскрыл свой личный рекорд по беспрерывному просмотру сериалов. Актер признался, что однажды провел целую ночь с телехитом «Остаться в живых»: «Помню, залип и до утра сидел смотрел».
Бурунов также рассказал, что из всех сериальных персонажей он хотел бы сыграть специалиста по распознаванию лжи доктора Лайтмана — персонажа Тима Рота из сериала «Обмани меня».
В настоящее время к премьере готовятся сразу два проекта с участием актера: «оригинально, потешно и обаятельная придуманная», по словам Бурунова, комедия «Кибердеревня», где он озвучил робота Робогозина, и «серьезный, бескомпромиссный и жесткий» сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана», в котором Сергей исполнил нетипичную для себя драматическую роль отца главных героев.