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23 сентября 2023, новостьНовый сезон 2023

Сергей Бурунов рассказал, из-за какого сериала не спал всю ночь

Актер дал эксклюзивное интервью Кино Mail.ru, в котором признался, какой телехит смотрел до утра и какого сериального персонажа хотел бы сыграть

Сергей Бурунов принял участие в блиц-опросе Кино Mail.ru и раскрыл свой личный рекорд по беспрерывному просмотру сериалов. Актер признался, что однажды провел целую ночь с телехитом «Остаться в живых»: «Помню, залип и до утра сидел смотрел».

Бурунов также рассказал, что из всех сериальных персонажей он хотел бы сыграть специалиста по распознаванию лжи доктора Лайтмана — персонажа Тима Рота из сериала «Обмани меня».

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интервью: Анна Гоголь, видео: Лидия Коновалова, редактор: Марина Маляр  

В настоящее время к премьере готовятся сразу два проекта с участием актера: «оригинально, потешно и обаятельная придуманная», по словам Бурунова, комедия «Кибердеревня», где он озвучил робота Робогозина, и «серьезный, бескомпромиссный и жесткий» сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана», в котором Сергей исполнил нетипичную для себя драматическую роль отца главных героев.

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