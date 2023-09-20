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20 сентября 2023, новость

Харатьян объяснил, почему в свое время не «откосил» от армии

Актер служил в Москве, но это была полноценная воинская часть
Дмитрий Харатьян, 2019 год | Источник: PersonaStars

Актер Дмитрий Харатьян в разговоре с «КП» заявил, что в свои 24 года не стал «косить» от армии, так как ему не позволяла совесть.

«Мне было 24 года, уже был ребенок, я был известным артистом, мои фотографии печатали на обложках журналов — и ничего, пошел служить в армию. Потому что совесть не позволила откосить. Да, знал, что есть статья, по которой можно было откосить, надо было прикидываться, что я писаюсь по ночам, или лечь в психушку. Но я не был готов к этому», — подчеркнул Харатьян.

Артист служил в Москве, но, по его словам, это была полноценная воинская часть — актер отдавал долг Родине в составе военизированной пожарной бригады. Харатьян отметил, что пытался с помощью связей попасть в Театр Советской Армии и ансамбль Александрова, однако очередь желающих отслужить в культурных учреждениях растянулась на целых два года. При этом актер заверил, что, если сейчас призовут его 25-летнего сына, он не будет помогать ребенку с «отмазкой».

«У него есть ограничения по здоровью, но если мобилизация будет — пойдет. Ивану 25 лет, военнообязанный. Косить не будет», — резюмировал Харатьян.

Напомним, Дмитрий Харатьян дебютировал в кино по воле случая в 17 лет, получив роль в фильме «Розыгрыш». В 32 года окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Известен ролями в фильмах «Зеленый фургон», «Гардемарины, вперед!» и «Виват, гардемарины!». В 1996 году впервые выступил в театре, получив роль в постановке «О мышах и людях» на сцене Театра имени Моссовета.

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