Бывшая девушка Петрова показала фото в мини после его свадьбы

Стася Милославская опубликовала серию черно-белых фотографий, на которых она запечатлена в мини-платье и демонстрирует свои длинные стройные ноги. Этот наряд в сети уже назвали «платьем мести».
«Я вообще делаю, что хочу», — подписала кадры 28-летняя актриса, процитировав популярный трек Инстасамки.
Поклонники актрисы восхитились ее красотой и удивились, как Петров мог оставить такую девушку. Кто-то даже предположил, что он сейчас горько сожалеет о своем поступке.
Напомним, Стася Милославская и Александр Петров познакомились на съемках фильма «Стрельцов». Они встречались с 2019 года, и многие были уверены, что актеры сыграют свадьбу. Однако в середине сентября этого года Петров сообщил, что женился на девушке по имени Виктория, с которой случайно познакомился на улице.
Спустя несколько встреч пара решила узаконить свои отношения, о чем Милославская, по всей видимости, ничего не знала. СМИ сообщают, что актер расстался с ней уже после того, как женился на Виктории.