Бывшая девушка Петрова показала фото в мини после его свадьбы

Стася Милославская опубликовала серию черно-белых фотографий, на которых она запечатлена в мини-платье и демонстрирует свои длинные стройные ноги. Этот наряд в сети уже назвали «платьем мести».

«Я вообще делаю, что хочу», — подписала кадры 28-летняя актриса, процитировав популярный трек Инстасамки.

<div id="vk_post_-48064554_29216"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29216", -48064554, 29216, 'bw-_dD-XejE8FR90BmbLyZJXarU'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники актрисы восхитились ее красотой и удивились, как Петров мог оставить такую девушку. Кто-то даже предположил, что он сейчас горько сожалеет о своем поступке.

Напомним, Стася Милославская и Александр Петров познакомились на съемках фильма «Стрельцов». Они встречались с 2019 года, и многие были уверены, что актеры сыграют свадьбу. Однако в середине сентября этого года Петров сообщил, что женился на девушке по имени Виктория, с которой случайно познакомился на улице.