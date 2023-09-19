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19 сентября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Бывшая девушка Петрова показала фото в мини после его свадьбы

По сообщениям СМИ, Стася Милославская узнала о расставании с актером за несколько минут до его поста в соцсети с фото из ЗАГСа

Стася Милославская опубликовала серию черно-белых фотографий, на которых она запечатлена в мини-платье и демонстрирует свои длинные стройные ноги. Этот наряд в сети уже назвали «платьем мести».

«Я вообще делаю, что хочу», — подписала кадры 28-летняя актриса, процитировав популярный трек Инстасамки.

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Поклонники актрисы восхитились ее красотой и удивились, как Петров мог оставить такую девушку. Кто-то даже предположил, что он сейчас горько сожалеет о своем поступке.

Напомним, Стася Милославская и Александр Петров познакомились на съемках фильма «Стрельцов». Они встречались с 2019 года, и многие были уверены, что актеры сыграют свадьбу. Однако в середине сентября этого года Петров сообщил, что женился на девушке по имени Виктория, с которой случайно познакомился на улице.

Спустя несколько встреч пара решила узаконить свои отношения, о чем Милославская, по всей видимости, ничего не знала. СМИ сообщают, что актер расстался с ней уже после того, как женился на Виктории.

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Стася Милославская
Stasya Miloslavskaya
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