Билан раскритиковал дочь Трофимова в новом детском «Голосе»

Елизавета Трофимова, дочь известного певца и музыканта Сергея Трофимова, принимает участие в шоу «Голос. Уже не дети», новом формате программы шоу «Голос. Дети».

На слепых прослушиваниях она исполнила песню A Song for You Леона Рассела. К 15-летеней Трофимовой повернулись Егор Крид и Полина Гагарина.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=129430090&id=456255155&partner_ext=30" width="848" height="477" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот Дима Билан остался недоволен выступлением. «Почему вы все стараетесь сделать свои голоса похожими друг на друга? Есть какой-то эталон красоты? У вас же есть самобытность, есть какой-то стиль. А вы закашиваете друг под друга. Кайф ведь в том, чтобы быть не похожим ни на кого. Сейчас эра индивидуальности», — заявил артист.

Полина Гагарина и Пелагея удивились, когда узнали, что юная исполнительница дочь известного певца. «Вот, какая ты воспитанная и скромная. Приятно», — отметили артистки.

Елизавета Трофимова в качестве наставника выбрала Егора Крида, в чьей команде уже участвовала в восьмом сезоне проекта «Голос. Дети».