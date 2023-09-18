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18 сентября 2023, новость

Билан раскритиковал дочь Трофимова в новом детском «Голосе»

Артист посоветовал начинающей певице быть самобытной и индивидуальной

Елизавета Трофимова, дочь известного певца и музыканта Сергея Трофимова, принимает участие в шоу «Голос. Уже не дети», новом формате программы шоу «Голос. Дети».

На слепых прослушиваниях она исполнила песню A Song for You Леона Рассела. К 15-летеней Трофимовой повернулись Егор Крид и Полина Гагарина.

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А вот Дима Билан остался недоволен выступлением. «Почему вы все стараетесь сделать свои голоса похожими друг на друга? Есть какой-то эталон красоты? У вас же есть самобытность, есть какой-то стиль. А вы закашиваете друг под друга. Кайф ведь в том, чтобы быть не похожим ни на кого. Сейчас эра индивидуальности», — заявил артист.

Полина Гагарина и Пелагея удивились, когда узнали, что юная исполнительница дочь известного певца. «Вот, какая ты воспитанная и скромная. Приятно», — отметили артистки.

Елизавета Трофимова в качестве наставника выбрала Егора Крида, в чьей команде уже участвовала в восьмом сезоне проекта «Голос. Дети».

Напомним, с 1 сентября в эфире «Первого канала» идет шоу «Голос. Уже не дети», в нем принимают участие юные артисты из прошлых сезонов. Наставниками проекта стали Дима Билан, Полина Гагарина, Пелагея и Егор Крид.

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