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18 сентября 2023, новость

Сценарист Аркадий Инин раскрыл размер своей пенсии

Заслуженный деятель искусств посетовал, что не получает доплаты
Аркадий Инин | Источник: PersonaStars

Сценарист фильма «Отцы и деды» Аркадий Инин в беседе с «АиФ» посетовал, что ему не доплачивают 30 тысяч рублей за заслуги в кино.

«Дело в том, что я не заслуженный артист, а заслуженный деятель искусств РСФСР. И, как мы ни бились, какие только и куда письма ни писали, мы не сумели получить доплаты, которые получают заслуженные артисты», — заявил Инин.

Он добавил, что нынешний размер его пенсии составляет 38 тысяч рублей.

В начале сентября актриса Любовь Руденко призналась, что получает доплату в размере 37 тысяч рублей от мэрии Москвы к основной сумме своей пенсии. Она назвала сумму доплаты «ощутимой», сравнив ее с основной зарплатой артистки в театре.

Накануне народный артист Юрий Чернов, известный по роли отца Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника», заявил, что получает 30 тысяч рублей государственного пенсионного пособия.

Он также не поверил, что его коллеги Раиса Рязанова и Людмила Зайцева получают меньше 20 тысяч рублей пенсии. Чернов считает, что если актеры называют «какие-то бешеные гонорары», то эту сумму нужно делить на пять. При этом, если артист называет маленькую сумму, то ее стоит умножать на два.

Аркадий Яковлевич Инин окончил Харьковский политехнический институт. После восьми лет работы инженером, участия в капустниках и играх в КВН поступил на сценарный факультет ВГИКа. Среди фильмов, сценарий к которым написал Аркадий Инин, — «Одиноким предоставляется общежитие», «Единожды солгав», «По улицам комод водили...» и другие. Инин — создатель таких популярных телепрограмм, как «Вокруг смеха» и «От всей души!».

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