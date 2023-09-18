Сценарист Аркадий Инин раскрыл размер своей пенсии

Аркадий Инин | Источник: PersonaStars

Сценарист фильма «Отцы и деды» Аркадий Инин в беседе с «АиФ» посетовал, что ему не доплачивают 30 тысяч рублей за заслуги в кино.

«Дело в том, что я не заслуженный артист, а заслуженный деятель искусств РСФСР. И, как мы ни бились, какие только и куда письма ни писали, мы не сумели получить доплаты, которые получают заслуженные артисты», — заявил Инин.

Он добавил, что нынешний размер его пенсии составляет 38 тысяч рублей.

В начале сентября актриса Любовь Руденко призналась, что получает доплату в размере 37 тысяч рублей от мэрии Москвы к основной сумме своей пенсии. Она назвала сумму доплаты «ощутимой», сравнив ее с основной зарплатой артистки в театре.

Накануне народный артист Юрий Чернов, известный по роли отца Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника», заявил, что получает 30 тысяч рублей государственного пенсионного пособия.

Он также не поверил, что его коллеги Раиса Рязанова и Людмила Зайцева получают меньше 20 тысяч рублей пенсии. Чернов считает, что если актеры называют «какие-то бешеные гонорары», то эту сумму нужно делить на пять. При этом, если артист называет маленькую сумму, то ее стоит умножать на два.