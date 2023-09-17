Внучка Кончаловского объяснила, почему не снимается в кино

Любовь Толкалина с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной и внучка Андрея Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская призналась в беседе с utro.ru, что ей предлагали сниматься в кино.

22-летняя Михалкова-Кончаловская отметила, что периодически может сняться в каких-либо эпизодах, однако не на постоянной основе. Девушка объяснила, что ей это не очень интересно. Дочь звезд работает художницей.

В сентябре 2023 года Мария Михалкова-Кончаловская провела выставку своих графических работ «Взгляд внутрь» в Благовещенске.

«Началось все с того, что меня пригласили работать в театр художником по костюмам, а потом стала и художником-декоратором», — поделилась дочь режиссера.

Мария Михалкова-Кончаловская родилась в браке сына Андрея Кончаловского Егора и Любови Толкалиной в 2001 году. Супруги расстались в 2017 году.

В июне Егор Кончаловский заявил, что его дочь от первого брака Мария хорошо относится к его сыновьям от жены Марии Леоновой. По словам режиссера, девушка изъявила желание стать крестной матерью для младшего сына Марата. Кинематографист отметил, что дочь также является крестной матерью его старшего сына Тимура.