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28 июля 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Толкалина ответила подписчикам на критику ее откровенных фото

Актриса посетовала, что пользователи соцсети не понимают ее

Недавно Любовь Толкалина разместила в своем микроблоге откровенные снимки в боди, которые сопроводила текстом, посвященным умершей Джейн Биркин. Однако многие пользователи сети обратили внимание не на слова, а на фото и отметили, что 45-летей актрисе не подобает делиться столь интимными моментами.

Звезда сериала Happy End уже не в первый раз сталкивается с критикой, но в этот раз решила высказать свое мнение. Она призналась, что скорбит из-за того, что многие женщины не читают текст, не хотят что-то знать о мире и главное — понимать ее.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зачем-то же я даю здесь именно эти картинки и этот текст. Уж точно не для демонстрации себя как женщины. Я — актриса, я — арт-объект, а вовсе не родственница ваша и не часть интерьера в вашем телевизоре. Простите. Мне очень жаль, что вы так не любите меня. Пожалуйста, пожалейте себя, не смотрите мою ленту, я искренне не хочу вас раздражать и расстраивать. Но я такая, какая есть. Позвольте мне быть собой», — добавила актриса.

Она призвала подписчиков больше узнавать ее как личность и призналась, что хочет быть с ними в любви и гармонии. Актриса просит всех воспринимать подобные фото как произведения искусства.

Напомним, в посте, о котором идет речь, Любовь Толкалина рассуждала о феномене Джейн Биркин и ее «искусстве жить», а также заявляла, что их «энергетики схожи».

Ранее Любовь Толкалина показала стройную фигуру в купальнике.

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