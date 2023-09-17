Иван Янковский в образе Раскольникова: первые кадры

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Иван Янковский исполнит роль Родиона Раскольникова в новой адаптации классического произведения Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Его друга Разумихина сыграет Тихон Жизневский, постановкой проекта занимается Владимир Мирзоев. Ранее все трое работали над созданием мистического триллера «Топи».

Действие сериала «Преступление и наказание» разворачивается в Петербурге в наши дни. Измученный бедностью, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования, студент Родион Раскольников решается на убийство старухи, выдающей микрокредиты. Следователь Порфирий Петрович быстро вычисляет виновного, но хочет добиться от Родиона чистосердечного признания.

Съемки проекта ведутся в Санкт-Петербурге. Премьера «Преступления и наказания» состоится в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» в 2024 году.