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17 сентября 2023, фоторепортажСъемки

Стоянов играет Брежнева в сериале про Олимпиаду-80: первые фото

Артист перевоплотился в Генсекретаря в новом проекте от создателей «Нулевого пациента»
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7
фотографий
7
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Появились первые фото Юрия Стоянова в образе Леонида Ильича Брежнева. Артист играет Генерального секретаря ЦК КПСС в сериале «Олимпиада» — драме, посвященной людям, которые занимались организацией самого громкого и масштабного спортивного события в СССР.

В центре сюжета — сын советского функционера (Григорий Верник). Молодой человек не отличается примерным поведением и после очередного скандала со своим участием отправляется на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Там он знакомится с самыми разными людьми, для которых Олимпиада стала не только серьезным вызовом, но и смыслом жизни.

Помимо Стоянова и Верника, в проекте заняты Мария Карпова, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Вячеслав Чепурченко, Николай Шрайбер и Евгений Стычкин, который также выступает в качестве режиссера. Шоураннер — Александра Ремизова, ранее работавшая над сериалами «Монастырь» и «Нулевой пациент». По словам Александры, «Олимпиада» похожа на «Нулевого пациента» наличием «драмы вокруг противостояния человека с системой», но в то же время она будет «намного теплее и светлее, ведь ее фоном станет одна из самых ярких страниц в истории страны».

Съемки «Олимпиады» начались в августе и в данный момент проходят в Москве и Узбекистане. Премьера запланирована летом 2024 года. Производством занимается «Плюс Студия».

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