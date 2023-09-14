Анастасия Ивлеева показала себя с разницей в 14 килограммов веса

Блогер Анастасия Ивлеева в соцсетях призналась, что весной «нехило разожралась» и поправилась на 14 килограммов.

«Когда я увидела свои апрельские фотки — я была шокирована. Весной я нехило разожралась и, слава богу, с начала мая и на все лето в моей жизни случилось большое кино, которое помогло вернуться в форму. Лицо тоже вышло из сумрака, ура», — похвасталась Ивлеева.

<div id="vk_post_-48064554_29146"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29146", -48064554, 29146, 'v1fEOrp-JGgVHR06CtgmswFSQNU'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Она уточнила, что набранные 14 килограммов уже удалось скинуть. Блогер предположила, что «запустила себя» из-за стресса и печали, так как в негативные периоды жизни люди склонны заедать печаль.

«Сейчас я нахожусь в идеальном для себе весе, а также физическом и ментальном здоровье», — резюмировала Ивлеева.