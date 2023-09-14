Анастасия Ивлеева показала себя с разницей в 14 килограммов веса

Блогер Анастасия Ивлеева в соцсетях призналась, что весной «нехило разожралась» и поправилась на 14 килограммов.
«Когда я увидела свои апрельские фотки — я была шокирована. Весной я нехило разожралась и, слава богу, с начала мая и на все лето в моей жизни случилось большое кино, которое помогло вернуться в форму. Лицо тоже вышло из сумрака, ура», — похвасталась Ивлеева.
Она уточнила, что набранные 14 килограммов уже удалось скинуть. Блогер предположила, что «запустила себя» из-за стресса и печали, так как в негативные периоды жизни люди склонны заедать печаль.
«Сейчас я нахожусь в идеальном для себе весе, а также физическом и ментальном здоровье», — резюмировала Ивлеева.
Напомним, в июле стало известно, что Анастасия Ивлеева исполняет главную роль в фильме «Мальвина» — воображаемой подруги девушки Васи. Партнером блогерши по съемкам стал Никита Ефремов, который ранее тоже хвастался сброшенными килограммами.