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13 сентября 2023, новость

Офис Disney захватили мыши

Как сообщается, сотрудники получили уведомление о срочной эвакуации из-за нашествия грызунов и насекомых
| Источник: Legion-Media.ru

Генеральный офис студии Disney в Нью-Йорке (США) захватили мыши и блохи, рассказало издание Page Six.

11 сентября сотрудники здания получили уведомление о срочной эвакуации из-за нашествия грызунов и насекомых.

«Кризисный менеджмент и управляющая компания знают об этих проблемах и работают над их решением. В связи с этим мы просим вас немедленно покинуть рабочие места на пятом этаже», — говорилось в уведомлении.

Часть здания, из которой эвакуировали сотрудников, занимал рекламный отдел Disney. Когда сотрудники смогут вернуться на свои рабочие места, не сообщается.

В большом офисном здании на Манхэттене Disney базировались с 1995 года, когда студия купила располагавшуюся здесь телекомпанию ABC.

Disney продала здание Silverstein Properties, Inc. в 2018 году за миллиард долларов, после чего арендует те же помещения в ожидании строительства новой штаб-квартиры.

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