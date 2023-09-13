Козловский отсудил у активиста рубль по иску о защите чести

Данила Козловский | Источник: Алексей Молчановский

Российский актер Данила Козловский отсудил у активиста Виталия Бородина 1 рубль по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

После двух неудачных исков, которые суд не принимал, иск наконец зарегистрировали. В нем артист требовал взыскать с активиста 1 рубль. 13 сентября суд требование актера удовлетворил. Однако, как стало известно позже, Бородин намерен обжаловать решение суда. По словам Бородина, он не будет выплачивать рубль до прохождения всех инстанций. Он отметил, что просил перенести заседание.

Бородин в середине апреля обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Актер в ответ подчеркнул, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.