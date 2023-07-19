Козловский потребовал рубль моральной компенсации за ложный донос

Данила Козловский | Источник: Legion-Media.ru

Актер Данила Козловский потребовал через суд взыскать с главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина 1 рубль в качестве моральной компенсации за распространение порочащих сведений. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Весной 2023 года Бородин написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации армии РФ. Общественник утверждал, что актер публично высказался против проведения спецоперации России на Украине и призывал выходить на митинги. Сам же Козловский объяснил, что фраза о митингах была сказана при объяснении актерской задачи «на съемочной площадке исторического сериала про революцию, перед актерами массовых сцен, на сцене пикета».