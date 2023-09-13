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13 сентября 2023, статьяСъемки

Вышел трейлер «Бременских музыкантов» с Пересильд, Ароновой, Буруновым

Смотрите первые кадры с новым Трубадуром и его командой, в которой Ослом стал Дмитрий Дюжев, а Кошкой — Ирина Горбачева

Опубликован первый трейлер приключенческой музыкальной комедии «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного («Я худею», «Огонь»).

Классический сюжет из всеми любимого советского мультфильма на новый лад разыграют персонажи в исполнении Тихона Жизневского (Трубадур), Дмитрия Дюжева (Осел), Ирины Горбачевой (Кошка), Романа Курцына (Пес), Сергея Бурунова (Король), Константина Хабенского (Сыщик) и Марии Ароновой (Атаманша). Любопытно, что мать Трубадура в сценах из детства героя исполнила Юлия Пересильд

Во время загрузки произошла ошибка.

«“Бременские музыканты” в нашем исполнении — очень непростое полотно, которое плетется из разных тканей: это и мюзикл, и сказка, и семейная комедия, и праздничные приключения. Картина не имеет одного характерного жанра. Могу сказать точно, что это светлый семейный праздник. Это и песня, и любовь, и доброта», — говорит о фильме режиссер Нужный.

 «Бременские музыканты» выйдут в широкий прокат 1 января 2024 года.

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