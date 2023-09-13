Вышел трейлер «Бременских музыкантов» с Пересильд, Ароновой, Буруновым

«“Бременские музыканты” в нашем исполнении — очень непростое полотно, которое плетется из разных тканей: это и мюзикл, и сказка, и семейная комедия, и праздничные приключения. Картина не имеет одного характерного жанра. Могу сказать точно, что это светлый семейный праздник. Это и песня, и любовь, и доброта», — говорит о фильме режиссер Нужный.