Кейт Уинслет рассказала о съемках обнаженной сцены

Кейт Уинслет | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Кейт Уинслет призналась, что стеснялась своего тела на съемках обнаженной сцены в фильме «Ли» режиссера Эллен Керас. Об этом она рассказала в интервью для Vogue.

«Мне пришлось быть чертовски смелой, чтобы позволить моему телу быть самой слабой версией себя и не стесняться этого» — заявила 47-летняя звезда «Титаника».

Она отметила, что за годы работы в кинематографе она постепенно привыкла к своему телу с его особенностями, стараясь не реагировать на критику, и намеренно не избегает обнаженных сцен. Уинслет заверила, что современная киноиндустрия изменила свое отношение к женщинам. «Молодые актрисы сейчас ничего не боятся. Я так горжусь этим. Это того стоило. Потому что культура меняется так, как я не могла даже представить в свои 20 лет», — подытожила артистка.

Биографическая драма «Ли» рассказывает историю модели Ли Миллер, которая сошла с обложки Vogue и стала военной корреспонденткой, делавшей репортажи из горячих точек во время Второй мировой войны. Мировая премьера картины состоялась 9 сентября.