Кейт Уинслет рассказала о съемках обнаженной сцены

Голливудская актриса Кейт Уинслет призналась, что стеснялась своего тела на съемках обнаженной сцены в фильме «Ли» режиссера Эллен Керас. Об этом она рассказала в интервью для Vogue.
«Мне пришлось быть чертовски смелой, чтобы позволить моему телу быть самой слабой версией себя и не стесняться этого» — заявила 47-летняя звезда «Титаника».
Она отметила, что за годы работы в кинематографе она постепенно привыкла к своему телу с его особенностями, стараясь не реагировать на критику, и намеренно не избегает обнаженных сцен. Уинслет заверила, что современная киноиндустрия изменила свое отношение к женщинам. «Молодые актрисы сейчас ничего не боятся. Я так горжусь этим. Это того стоило. Потому что культура меняется так, как я не могла даже представить в свои 20 лет», — подытожила артистка.
Биографическая драма «Ли» рассказывает историю модели Ли Миллер, которая сошла с обложки Vogue и стала военной корреспонденткой, делавшей репортажи из горячих точек во время Второй мировой войны. Мировая премьера картины состоялась 9 сентября.
Ранее Уинслет рассказала, что травля в СМИ после выхода фильма «Титаник» закалила ее навсегда. По словам звезды, многие ругали ее за несоответствие стандартам красоты. Актриса отметила, что критика заставила ее поддерживать форму самыми жесткими методами.