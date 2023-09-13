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13 сентября 2023, новость

Кейт Уинслет рассказала о съемках обнаженной сцены

Актриса отметила, что ей «пришлось быть чертовски смелой»
Кейт Уинслет | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Кейт Уинслет призналась, что стеснялась своего тела на съемках обнаженной сцены в фильме «Ли» режиссера Эллен Керас. Об этом она рассказала в интервью для Vogue.

«Мне пришлось быть чертовски смелой, чтобы позволить моему телу быть самой слабой версией себя и не стесняться этого» — заявила 47-летняя звезда «Титаника».

Она отметила, что за годы работы в кинематографе она постепенно привыкла к своему телу с его особенностями, стараясь не реагировать на критику, и намеренно не избегает обнаженных сцен. Уинслет заверила, что современная киноиндустрия изменила свое отношение к женщинам. «Молодые актрисы сейчас ничего не боятся. Я так горжусь этим. Это того стоило. Потому что культура меняется так, как я не могла даже представить в свои 20 лет», — подытожила артистка.

Биографическая драма «Ли» рассказывает историю модели Ли Миллер, которая сошла с обложки Vogue и стала военной корреспонденткой, делавшей репортажи из горячих точек во время Второй мировой войны. Мировая премьера картины состоялась 9 сентября.

Ранее Уинслет рассказала, что травля в СМИ после выхода фильма «Титаник» закалила ее навсегда. По словам звезды, многие ругали ее за несоответствие стандартам красоты. Актриса отметила, что критика заставила ее поддерживать форму самыми жесткими методами.

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