Кейт Уинслет вспомнила о травле после выхода «Титаника»

В одном из последних интервью Кейт Уинслет рассказала, как ее травили после премьеры культового фильма Джеймса Кэмерона «Титаник». В картине есть сцена, где героиня актрисы, Роза, раздевается, чтобы ее нарисовал Джек, персонаж в исполнении Леонардо ДиКаприо.
Некоторые зрители и пресса после просмотра критиковали фигуру и внешность британской актрисы, отмечая, что ее параметры не соответствуют принятым в Голливуде стандартам красоты. Подобное очень расстраивало Уинслет, над которой в школе тоже смеялись из-за внешнего вида.
«Я действительно абсолютно отчетливо помню, что, когда я снялась в “Титанике” и была так выставлена на всеобщее обозрение, я была шокирована и напугана тем, насколько меня очерняли основные средства массовой информации, как обсуждали мою фигуру», — цитирует слова Кейт издание Mirror.
Так, например, известный писатель Умберто Эко посчитал, что «Титаник» стал кинохитом именно благодаря Уислет и ее заурядной внешности. По его мнению, актриса — такая же обычная девушка, как зрительницы этого фильма.
Напомним, что Кейт Уинслет снялась в «Титанике» в 1997 году, когда ей было 22 года. Партнером актрисы стал Леонардо ДиКаприо. Несмотря на то, что в картине они сыграли влюбленных, в реальной жизни Кейт и Лео — очень хорошие приятели. Их дружба длится уже более 25 лет.