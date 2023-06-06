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6 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Кейт Уинслет вспомнила о травле после выхода «Титаника»

Зрители высмеивали параметры фигуры британской актрисы из-за несоответствия голливудским стандартам
Кейт Уинслет в фильме «Титаник» | Источник: Legion-Media.ru

В одном из последних интервью Кейт Уинслет рассказала, как ее травили после премьеры культового фильма Джеймса Кэмерона «Титаник». В картине есть сцена, где героиня актрисы, Роза, раздевается, чтобы ее нарисовал Джек, персонаж в исполнении Леонардо ДиКаприо.

Некоторые зрители и пресса после просмотра критиковали фигуру и внешность британской актрисы, отмечая, что ее параметры не соответствуют принятым в Голливуде стандартам красоты. Подобное очень расстраивало Уинслет, над которой в школе тоже смеялись из-за внешнего вида.

«Я действительно абсолютно отчетливо помню, что, когда я снялась в “Титанике” и была так выставлена ​​на всеобщее обозрение, я была шокирована и напугана тем, насколько меня очерняли основные средства массовой информации, как обсуждали мою фигуру», — цитирует слова Кейт издание Mirror.

Так, например, известный писатель Умберто Эко посчитал, что «Титаник» стал кинохитом именно благодаря Уислет и ее заурядной внешности. По его мнению, актриса — такая же обычная девушка, как зрительницы этого фильма.

10 удивительных фактов о фильме «Титаник», которые стоит узнать

Напомним, что Кейт Уинслет снялась в «Титанике» в 1997 году, когда ей было 22 года. Партнером актрисы стал Леонардо ДиКаприо. Несмотря на то, что в картине они сыграли влюбленных, в реальной жизни Кейт и Лео — очень хорошие приятели. Их дружба длится уже более 25 лет.

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