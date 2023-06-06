Кейт Уинслет вспомнила о травле после выхода «Титаника»

Кейт Уинслет в фильме «Титаник» | Источник: Legion-Media.ru

В одном из последних интервью Кейт Уинслет рассказала, как ее травили после премьеры культового фильма Джеймса Кэмерона «Титаник». В картине есть сцена, где героиня актрисы, Роза, раздевается, чтобы ее нарисовал Джек, персонаж в исполнении Леонардо ДиКаприо.

Некоторые зрители и пресса после просмотра критиковали фигуру и внешность британской актрисы, отмечая, что ее параметры не соответствуют принятым в Голливуде стандартам красоты. Подобное очень расстраивало Уинслет, над которой в школе тоже смеялись из-за внешнего вида.

«Я действительно абсолютно отчетливо помню, что, когда я снялась в “Титанике” и была так выставлена ​​на всеобщее обозрение, я была шокирована и напугана тем, насколько меня очерняли основные средства массовой информации, как обсуждали мою фигуру», — цитирует слова Кейт издание Mirror.

Так, например, известный писатель Умберто Эко посчитал, что «Титаник» стал кинохитом именно благодаря Уислет и ее заурядной внешности. По его мнению, актриса — такая же обычная девушка, как зрительницы этого фильма.