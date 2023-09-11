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11 сентября 2023, новость

Скончавшейся Инне Чуриковой нашли замену в «Ленкоме»

Об этом директор театра сообщил на сборе труппы
Инна Чурикова | Источник: Legion-Media.ru

На днях состоялся сбор труппы театра «Ленком» перед началом 97-го театрального сезона. По традиции, открывавший его директор Марк Варшавер почтил память умерших в этом году актеров, среди которых Инна Чурикова и ее супруг Глеб Панфилов.

Варшавер сообщил, что в новом сезоне в театре появится Татьяна Васильева, которая будет играть в спектакле «Женитьба» роль свахи, которую ранее исполняла Инна Чурикова. По словам директора театра, артистка давно мечтала попасть в труппу. 

«Это была моя личная идея — пригласить в театр Татьяну Васильеву. Я с огромным удивлением узнал, что эта замечательная актриса не служит уже достаточно долгое время ни в одном театре, и не раздумывал ни минуты. Татьяна Григорьевна заслуживает главных ролей, лучшего режиссера, и мы будем над этим работать», — отметил Варшавер.

Стоит отметить, что после смерти Инны Чуриковой многие из ее ролей перешли к Татьяне Кравченко.

Ранее Станислав Садальский сообщил, что Татьяну Васильеву пригласили в «Ленком», но роли давать не спешат, из-за чего разразился скандал. Позже актриса прокомментировала ситуацию и объяснила, что появится на сцене театра в новом сезоне.

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