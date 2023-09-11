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11 сентября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Капитан Америка тайно женился на актрисе

Крис Эванс устроил свадебную церемонию для друзей и коллег в элитном поместье
Крис Эванс | Источник: Legion-Media.ru

Актер Крис Эванс провел тайную свадебную церемонию и женился на своей возлюбленной, актрисе Альбе Баптисте. Об этом сообщает источник издания People.

По словам инсайдера, звезда «Мстителей» устроил тайное торжество в элитном поместье на Кейп Код и позвал туда своих друзей и коллег по проектам Marvel в том числе. Среди гостей заметили актера Роберта Дауни-мл. с женой, Криса Хемсворта с супругой Эльзой Патаки, Джереми Реннера, а также Джона Красински и Эмили Блант. Источник заверил, что возлюбленные были очень счастливы, они веселились и смеялись.

О романе Криса Эванса и Альбы Баптисты стало известно осенью 2022 года. 25-летняя Альба Баптиста родилась в Лиссабоне. Девушка снимается в кино с 2014 года. Ее последним проектом стал фильм «Миссис Харрис едет в Париж».

Крис Эванс снимается в кино с конца 1990-х. Популярность ему принесла роль Капитана Америки в фильмах по комиксам Marvel. Актер ни разу не был женат. В разное время он встречался с Джессикой Бил, Минкой Келли и Дженни Слейт.

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