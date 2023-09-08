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8 сентября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Зендая удивила откровенной фотосессией

Поклонники отметившей 27-летие актрисы неоднозначно отнеслись к ее образам
Зендая

Американская актриса Зендая в честь своего 27-летия, которое она отметила 1 сентября, опубликовала кадры из новой фотосессии.

На них звезда сериала «Эйфория» запечатлена в объемной юбке и золотом минималистичном бюстгальтере. Наряд был создан американским брендом одежды Collina Strada.

Многие поклонники восхитились смелыми фото актрисы. Однако нашлись и те, кто раскритиковал звезду. Некоторые подписчики посмеялись, что у актрисы и ее возлюбленного Тома Холланда одинаковый размер груди.

Зендая — известная американская актриса и певица. Зрители знают ее по таким проектам, как «Дюна», «Человек-паук», «Эйфория» и другим.

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