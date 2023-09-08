Зендая удивила откровенной фотосессией

Зендая

Американская актриса Зендая в честь своего 27-летия, которое она отметила 1 сентября, опубликовала кадры из новой фотосессии.

На них звезда сериала «Эйфория» запечатлена в объемной юбке и золотом минималистичном бюстгальтере. Наряд был создан американским брендом одежды Collina Strada.

Многие поклонники восхитились смелыми фото актрисы. Однако нашлись и те, кто раскритиковал звезду. Некоторые подписчики посмеялись, что у актрисы и ее возлюбленного Тома Холланда одинаковый размер груди.