Собчак и Богомолов, Эрнст с женой: звезды на премии Театра Наций

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения Премии Корша прошла в Государственном Театре Наций, награды раздали в 12 номинациях, среди лауреатов — актриса Софья Эрнст, актеры Дмитрий Журавлев и Игорь Гордин, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

«Мы открываем сезон, как всегда, с вручения премии Корша. <…> Непростое это дело — театр, тем более делать театр хороший, нужный, важный и очень честный. Очень непросто. Но есть люди, которых не видно. Результат — на сцене, зрители видят то, что они видят, а за кулисами часто — настоящие герои. А перегрузки — как у Пересильд в космосе», — сказал художественный руководитель театра Евгений Миронов журналистам перед церемонией.

В этом году в категории «Дебют» приза удостоена Софья Эрнст, а в номинации «Мастерство» — Игорь Гордин. Режиссер Марина Брусникина получила премию в категории «Школа», а писатель и драматург Дмитрий Данилов — в номинации «Автор», по его роману в Театре Наций поставили спектакль «Саша, привет!»

Кроме того, авторы выставки-путешествия «Балабанов» Сергей Сельянов и Татьяна Гетман удостоены премии в категории «Восхищение».

В этом году не были объявлены победители в номинации «Зависть». «В этом году мы никому не завидуем», — пояснил ТАСС худрук театра. Но награды, по его словам, получили Константин Кучикин и Анна Шавгарова из хабаровского ТЮЗа, на плечи этого театра легло проведение Фестиваля театров Дальнего Востока. «Я восхищаюсь их стремлением, тем, насколько они верят в свое дело», — признался Миронов.