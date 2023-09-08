Дава и Равшана Куркова играют родителей в новом фильме: первые кадры

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Блогер Дава (Давид Манукян) и актриса Равшана Куркова сыграли семейную пару в новой комедии «Не одна дома». Роль дочери их героев досталась юной блогеру-миллионнику Милане Хаметовой.

По сюжету, Маша Каметова, ученица пятого класса, на несколько дней остается дома одна, так как родители уезжают в командировку. За девочкой должна присмотреть няня, которую мама и папа нашли через модный онлайн-сервис. Однако у женщины есть хитрый и коварный план.

Но Машу не так легко провести: поняв замысел няни, девочка попытается вывести ее на чистую воду с помощью современных гаджетов, а заодно показать, кто в доме хозяин.

Создатели фильма пояснили, что решили пригласить на роль папы 30-летнего Манукяна, поскольку он давно знаком и дружит с Хаметовой.

«На съемках нам очень помогало то, что Давид и Милана давно знакомы и тепло относятся друг к другу. В роли мамы хотелось видеть актрису, у которой и в жизни есть дети. Можно сказать, что Равшана Куркова пришла к нам на съемки сразу из декрета. Ей очень понравился сценарий, и мы, конечно же, были рады, что она стала частью каста», — рассказала съемочная группа.

Равшана Куркова отметила, что ее героиня — непутевая мама, которая забывает о том, что ребенок нуждается в родительском внимании. «Не будьте такими родителями, как моя героиня. Быть взрослым — значит быть ответственным не только за себя», — советует актриса.

В фильме «Не одна дома» также снялись Дима Калихов, Юлиана Михневич, Алексей Маклаков и Александр Головин. Съемки проходили в Минске.