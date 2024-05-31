Пятикласснице Маше Каметовой предстоит провести дома несколько дней без мамы и папы. Уезжая в срочную командировку, родители находят для дочки профессиональную няню через раскрученный онлайн-сервис. Спустя некоторое время девочка начинает подозревать, что няня затевает что-то недоброе. Чтобы раскусить коварный план преступницы, Маша использует все доступные гаджеты и доказывает, кто в умном доме хозяин.

«Не одна дома» (2024) — семейная комедия с Равшаной Курковой, блогерами Миланой Хаметовой и Давой в главных ролях.