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Не одна дома

Не одна дома (2024)

Не одна дома
2024комедиясемейный

Сюжет фильма «Не одна дома»

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Пятикласснице Маше Каметовой предстоит провести дома несколько дней без мамы и папы. Уезжая в срочную командировку, родители находят для дочки профессиональную няню через раскрученный онлайн-сервис. Спустя некоторое время девочка начинает подозревать, что няня затевает что-то недоброе. Чтобы раскусить коварный план преступницы, Маша использует все доступные гаджеты и доказывает, кто в умном доме хозяин.

«Не одна дома» (2024) — семейная комедия с Равшаной Курковой, блогерами Миланой Хаметовой и Давой в главных ролях.

Режиссер

Василий Свиридов

В ролях

Милана Хаметова, Дава (Давид Манукян), Равшана Куркова, Дмитрий Калихов, Юлиана Михневич, Алексей Маклаков, Александр Головин

Страна

Россия

Премьера

11 июля (РФ)
Подробнее

Трейлеры

2

Кадры

24
Кадр из Не одна дома
Кадр из Не одна дома
Кадр из Не одна дома
Кадр из Не одна дома
Кадр из Не одна дома
24
фотографии
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