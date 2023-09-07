Канделаки, Аронова, внучка Гурченко: звезды на премьере фильма «Праздники»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера комедии «Праздники», дебютной режиссерской работы Бориса Дергачева. В центре сюжета — семья Пыжовых, которой предстоит пережить сумасшедшие майские выходные.
Картину представили исполнители главных ролей: Мария Аронова, Виталий Хаев, Вячеслав Чепурченко, Анастасия Калашникова, Никита Павленко. Также премьеру посетили звездные гости: Тина Канделаки, Сергей Шакуров, Марина Федункив, Юлия Топольницкая, Анар Халилов, Олег Гаас, Прохор Шаляпин с внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королевой, Влад Кадони и многие другие.
По сюжету, у Натальи Пыжовой (Мария Аронова) все благополучно: есть дом, любящий муж и большая дружная семья. Единственное, о чем мечтает героиня, — выдать дочерей замуж. Однако все в одночасье рушится, когда Наталья узнает, что муж ей изменяет, а дочери не очень счастливы со своими избранниками.
Когда вся семья собирается на праздник, становится понятно: у них либо все окончательно разрушится, либо Пыжовы еще больше сплотятся.
Мария Аронова так говорит о новой работе: «В фильме мы с помощью наших персонажей говорим на крайне серьезные темы, но подано все это в комедийном ключе. Мне очень нравится моя героиня, потому что ценности, про которые я высказываюсь в этом образе, мне очень близки. И вся эта прекрасная семья, даже в каких-то смешных ситуациях, напоминает мне мою».
В широкий прокат фильм «Праздники» выходит с 7 сентября.