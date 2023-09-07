Канделаки, Аронова, внучка Гурченко: звезды на премьере фильма «Праздники»

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В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера комедии «Праздники», дебютной режиссерской работы Бориса Дергачева. В центре сюжета — семья Пыжовых, которой предстоит пережить сумасшедшие майские выходные.

По сюжету, у Натальи Пыжовой (Мария Аронова) все благополучно: есть дом, любящий муж и большая дружная семья. Единственное, о чем мечтает героиня, — выдать дочерей замуж. Однако все в одночасье рушится, когда Наталья узнает, что муж ей изменяет, а дочери не очень счастливы со своими избранниками.

Когда вся семья собирается на праздник, становится понятно: у них либо все окончательно разрушится, либо Пыжовы еще больше сплотятся.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456239268&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мария Аронова так говорит о новой работе: «В фильме мы с помощью наших персонажей говорим на крайне серьезные темы, но подано все это в комедийном ключе. Мне очень нравится моя героиня, потому что ценности, про которые я высказываюсь в этом образе, мне очень близки. И вся эта прекрасная семья, даже в каких-то смешных ситуациях, напоминает мне мою».