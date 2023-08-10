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Праздники

2023комедия

Сюжет фильма:

Главе семьи Пыжовых Наталье Николаевне всегда казалось, что у нее прекрасная жизнь. Стабильная работа в Академии МВД, заботливый муж Виктор, две любимые взрослые дочери, которых осталось лишь удачно выдать замуж. Но накануне собственного юбилея женщина узнает, что во время отпуска на море ее супруг, похоже, изменил ей со случайной знакомой по имени Люба. В одночасье семья оказывается на грани развода, и единственное, что пока отвлекает Наталью от этого решения, — приезд дочерей, которые собираются познакомить родителей со своими избранниками. Вот только у девушек с личной жизнью тоже не задалось. Выясняется, что жених старшей Лены — лицемерный эгоист и абьюзер, а младшая Юля, стремясь угодить маме, и вовсе приехала с фиктивным ухажером. Смогут ли Пыжовы сохранить семью, когда все тайное становится явным?

«Праздники» — комедия с Марией Ароновой в главной роли, режиссерский дебют Бориса Дергачева.

Режиссер
Борис Дергачев
В ролях
Мария Аронова, Виталий Хаев, Инга Оболдина, Анастасия Калашникова, Вячеслав Чепурченко, Яна Енжаева, Никита Павленко, Денис Парамонов, Сергей Канаев
Страна
Россия
Возрастные ограничения
12 +
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Трейлер
Кадры7
7
фотографий
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