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6 сентября 2023, новость

Аверин объяснил успех популярного сериала со своим участием

Актер порассуждал о популярности сериала «Склифосовский»
Кадр из сериала «Склифосовский» (11 сезон)

Актер Максим Аверин в интервью «Каравану историй» предположил, что секрет успеха сериала «Склифосовский» заключается в диалоге со зрителем.

«Я стремился к диалогу со зрителем. Я внес в сериал стихи, монологи, то, что не было никогда в сериалах. Я читаю стихи, не только Пастернака и Рождественского, но и свои. Монологи, которые вы слышите в конце каждого сезона, — мои монологи, это то, что мне дает режиссер на откуп, и я их сам пишу», — подчеркнул Аверин.

Артист добавил, что принимал участие в развитии сюжета, а также самого героя — доктора Брагина — вместе с режиссером Юлией Красновой. Он выразил мнение, что его экранному персонажу удалось пережить столько трудностей из-за «живучести» самого Аверина.

«Меня, к счастью, в жизни не взрывали, я не падал с дикой высоты, в шахтах не лазил, но тем не менее, мой герой это переживал, а в нем есть я», — улыбнулся Аверин.

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