Аверин и Яковлева возвращаются в «Склифосовский»: первые кадры

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На днях завершились съемки 11-го сезона популярного сериала «Склифосовский». Создатели проекта во главе с режиссером Юлией Красновой обещают зрителям новые поворотные моменты в жизни главных героев.

По сюжету, в Склиф приходит новый главврач Полонский (Роман Мадянов), который пытается навести свои порядки и сделать кадровые перестановки. А они точно будут не по душе старшей медсестре и болтушке Фаине (Ирина Основина) и ее коллеге Ирине Федоровне (Нина Усатова). Дипломатичная завотделением Павлова (Елена Яковлева) пытается наладить контакт с новым руководством, а вот Кривицкий (Андрей Ильин), наоборот, ведет себя странно.

Также возвращаются супруги Пастуховы (Дмитрий Миллер и Ольга Павловец) и доктор Куликов (Константин Юшкевич). А вот жизнь талантливого хирурга Олега Брагина (Максим Аверин) и его жены Марины (Мария Куликова), как всегда, не обходится без чрезвычайных происшествий.