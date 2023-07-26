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26 июля 2023, фоторепортажСъемки

Аверин и Яковлева возвращаются в «Склифосовский»: первые кадры

Актеры завершили работу над новым, 11-м сезоном
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18
фотографий
18
фотографий
Фото: предоставлены пресс-службой

На днях завершились съемки 11-го сезона популярного сериала «Склифосовский». Создатели проекта во главе с режиссером Юлией Красновой обещают зрителям новые поворотные моменты в жизни главных героев.

По сюжету, в Склиф приходит новый главврач Полонский (Роман Мадянов), который пытается навести свои порядки и сделать кадровые перестановки. А они точно будут не по душе старшей медсестре и болтушке Фаине (Ирина Основина) и ее коллеге Ирине Федоровне (Нина Усатова). Дипломатичная завотделением Павлова (Елена Яковлева) пытается наладить контакт с новым руководством, а вот Кривицкий (Андрей Ильин), наоборот, ведет себя странно.

Также возвращаются супруги Пастуховы (Дмитрий Миллер и Ольга Павловец) и доктор Куликов (Константин Юшкевич). А вот жизнь талантливого хирурга Олега Брагина (Максим Аверин) и его жены Марины (Мария Куликова), как всегда, не обходится без чрезвычайных происшествий.

В картине также снялись: Александр Сирин, Владимир Жеребцов, Анна Якунина, Игорь Бочкин, Мария Рыщенкова, Владимир Довжик, Екатерина Травова, Евгения Лютая, Глеб Подгородинский, Дмитрий Ульянов, Марианна Васильева, Алексей Тахаров, Гавриил Федотов и другие.

Премьера нового сезона состоится на канале «Россия 1». Дата пока не сообщается.

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