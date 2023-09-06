Михалкова, Пегова, Бикович на съемках продолжения «Беспринципных»: первые фото

В центре Москвы, на Патриарших прудах, начались съемки четвертого сезона комедийного сериала «Беспринципные». Постановкой новых серий, как и предыдущих трех сезонов, занимается Роман Прыгунов, над сценарием работает бессменный автор проекта Александр Цыпкин.
Никто не думал, в том числе и я, что «Беспринципные» будут такими живучими, и, по-моему, четвертый сезон — это еще не предел!
Действие нового сезона разворачивается после событий полнометражного фильма «Беспринципные в деревне», из которого в сериал перекочевали некоторые герои — деревенская красавица Алена в исполнении Ксении Утехиной и ее родители, которых сыграли Александр Балуев и Ирина Пегова.
Также актерский состав «Беспринципных» пополнился Матвеем Лыковым, Анной Слю, Милошем Биковичем, который предстанет в образе богатого иностранца, и Максимом Лагашкиным.
Известно, что в четвертом сезоне к своим ролям вернутся Юрий Колокольников и Надежда Михалкова (у их героев Ромы и Веры появится ребенок), Павел Табаков, Аглая Тарасова и Николай Фоменко.
Ингеборга Дапкунайте и Максим Виторган, ранее исполнявшие центральных персонажей Ирину и Константина, в актерском составе продолжения не заявлены. Напомним, ранее сцены с Виторганом вырезали из второго сезона сериала «Контакт», заменив актера на дипфейк.
Новые серии «Беспринципных» выйдут в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в 2024 году.