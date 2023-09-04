Кристофера Нолана назвали лучшим за последние 25 лет режиссером

Автор фильмов «Интерстеллар», «Начало» и «Оппенгеймер» Кристофер Нолан признан лучшим режиссером за последние 25 лет по мнению пользователей сайта Rotten Tomatoes. Об этом сообщили представители сайта со ссылкой на опрос.
В опросе были представлены 64 режиссера, дебютировавших с 1998 года. Среди них оказались такие кинематографисты, как Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарек»), Даррен Аронофски («Черный лебедь», «Реквием по мечте»), София Коппола («Крестный отец», «Трудности перевода»), Пон Джун-Хо («Паразиты», «Сквозь снег»), Грета Гервиг («Барби», «Маленькие женщины»), Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд», «Одержимость»).
В финал вышли двое — Кристофер Нолан и Дени Вильнев («Бегущий по лезвию 2049», «Дюна»). Нолан победил Вильнева только с 56% против 44%. По данным сайта, в финальном туре было подано около 30 тысяч голосов.
Нолан дебютировал в качестве режиссера в фильме «Преследование». Его вторая картина «Помни» была номинирована на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. С тех пор картины режиссера были номинированы на «Оскар» 28 раз.
21 июля 2023 года состоялась мировая премьера картины Нолана «Оппенгеймер». Байопик рассказывает об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере (Киллиан Мерфи).