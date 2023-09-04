Кристофера Нолана назвали лучшим за последние 25 лет режиссером

Кристофер Нолан на съемках фильма «Темный рыцарь» | Источник: Legion-Media.ru

Автор фильмов «Интерстеллар», «Начало» и «Оппенгеймер» Кристофер Нолан признан лучшим режиссером за последние 25 лет по мнению пользователей сайта Rotten Tomatoes. Об этом сообщили представители сайта со ссылкой на опрос.

В финал вышли двое — Кристофер Нолан и Дени Вильнев («Бегущий по лезвию 2049», «Дюна»). Нолан победил Вильнева только с 56% против 44%. По данным сайта, в финальном туре было подано около 30 тысяч голосов.

Нолан дебютировал в качестве режиссера в фильме «Преследование». Его вторая картина «Помни» была номинирована на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. С тех пор картины режиссера были номинированы на «Оскар» 28 раз.