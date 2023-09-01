Высоцкая показала свои нежные фото, сделанные мужем

Юлия Высоцкая опубликовала новые фото из живописной Тосканы, где у нее c мужем, режиссером Андреем Кончаловским, есть старинный особняк.
На кадрах, сделанных супругом, 50-летняя актриса позирует в белоснежном платье. На одних снимках Высоцкая предстает смешной и веселой, на других — задумчивой.
«На романтиках держится этот мир и на “романтИках” особенно», — подписала фото звезда. Также телеведущая на французском языке пожелала всем романтического вечера.
Поклонники Юлии Высоцкой отметили, что она очень женственна в таком образе, и подчеркнули, что без макияжа актриса роскошна и красива.
Ранее Андрей Кончаловский трогательно поздравил супругу с 50-летием.