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1 сентября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Высоцкая показала свои нежные фото, сделанные мужем

Актриса провела романтический вечер с супругом в Тоскане

Юлия Высоцкая опубликовала новые фото из живописной Тосканы, где у нее c мужем, режиссером Андреем Кончаловским, есть старинный особняк.

На кадрах, сделанных супругом, 50-летняя актриса позирует в белоснежном платье. На одних снимках Высоцкая предстает смешной и веселой, на других — задумчивой.

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«На романтиках держится этот мир и на “романтИках” особенно», — подписала фото звезда. Также телеведущая на французском языке пожелала всем романтического вечера.

Поклонники Юлии Высоцкой отметили, что она очень женственна в таком образе, и подчеркнули, что без макияжа актриса роскошна и красива. 

Ранее Андрей Кончаловский трогательно поздравил супругу с 50-летием.

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