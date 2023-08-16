Кончаловский трогательно поздравил Высоцкую с 50-летием

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16 августа актриса и телеведущая Юлия Высоцкая отмечает 50-летие. В честь юбилея супруги Андрей Кончаловский опубликовал в личном блоге ее фото.

«В эту женщину невозможно не влюбиться!» — трогательно подписал снимок 85-летний режиссер.

Поклонники отметили, что Высоцкая отлично выглядит, гораздо моложе своего возраста. Также они заключили, что Кончаловскому повезло с женой, и назвали ее «лучшей музой для режиссера». Она исполнила главные роли в таких фильмах своего супруга, как «Рай», «Дорогие товарищи!», «Грех», «Дом дураков», «Глянец».

Напомним, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в середине 90-х в Сочи на кинофестивале «Кинотавр». В 1998 году они сыграли свадьбу. Спустя год у пары родилась дочь Мария, а еще через четыре года — сын Петр. В 2019 году супруги решили обвенчаться.