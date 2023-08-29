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29 августа 2023, новостьСъемки

Иванова и Ефремов вместе снимаются в новом фильме: первые фото

Актеры играют в детективной драме «Вы меня видели?»

Появились первые фото со съемочной площадки нового фильма «Вы меня видели?». Главные роли в проекте исполняют Светлана Иванова и Никита Ефремов

По сюжету детективной драмы, в семье пропадает одна из дочерей. В надежде отыскать ее, мать обманом устраивает семейную поездку в те края, где произошло несчастье. Но в пути случается новая трагедия — старшая дочь, не чувствующая от родителей любви и внимания, решает убежать от них.

Помимо фото, Ефремов поделился в соцестях шуточным совместным видео с Ивановой с площадки. По всей видимости, их герои участвуют в забавных конкурсах, и по условиям одного из них нужно попасть привязанным к поясу шнурком в горлышко бутылки.

«Здравствуйте, Света! Как дела? — Нормально. Работаю вот. — А почему у тебя голос Константина Юрьевича Хабенского? — Кажется, что у меня голос Никиты Джигурды. — А что это у тебя такое, Свет? — Это моя работа, Никит. Я тебя не спрашиваю, чем ты занимаешься», — шутили актеры.

Ранее также стало известно, что Никита Ефремов снимается в фильме «Мальвина» вместе с Анастасией Ивлеевой.

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