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25 августа 2023, новость

Актер «Универа» пожаловался, что его не берут на работу

Александр Мартынов объясняет сложности в поиске работы «заштампованностью»
Александр Мартынов в образе Валентина Будейко

Актер Александр Мартынов, который прославился ролью Валентина Будейко из ситкома «Универ», признался, что ему стало тяжело найти работу из-за «заштампованности». Об этом он рассказал в интервью онлайн-каналу PROЖизнь.

«Перестали звать куда-либо. До меня долетали истории, якобы у меня появилась корона, и я "дорого стою". Продюсеры не любят актеров, которые долго играли одну роль, считают их заштампованными», — пожаловался Мартынов.

Несмотря на это артист заверил, что гордится своей ролью в популярном ситкоме. При этом актер признался, что начинает нервничать, когда ему не предлагают работу, так как ему еще нужно выплачивать ипотеку до 2034 года.

«Но когда нет работы, я начинаю нервничать, ведь у меня ипотека. "Универ" закончился, ипотека осталась, и она сама себя не выплатит. До 2034 года еще платить», — заявил Мартынов.

Ранее стало известно о съемках новой части комедийного сериала под названием «Универ. 13 лет спустя». К своим ролям вернутся Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

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