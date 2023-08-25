Актер «Универа» пожаловался, что его не берут на работу

Актер Александр Мартынов, который прославился ролью Валентина Будейко из ситкома «Универ», признался, что ему стало тяжело найти работу из-за «заштампованности». Об этом он рассказал в интервью онлайн-каналу PROЖизнь.
«Перестали звать куда-либо. До меня долетали истории, якобы у меня появилась корона, и я "дорого стою". Продюсеры не любят актеров, которые долго играли одну роль, считают их заштампованными», — пожаловался Мартынов.
Несмотря на это артист заверил, что гордится своей ролью в популярном ситкоме. При этом актер признался, что начинает нервничать, когда ему не предлагают работу, так как ему еще нужно выплачивать ипотеку до 2034 года.
«Но когда нет работы, я начинаю нервничать, ведь у меня ипотека. "Универ" закончился, ипотека осталась, и она сама себя не выплатит. До 2034 года еще платить», — заявил Мартынов.
Ранее стало известно о съемках новой части комедийного сериала под названием «Универ. 13 лет спустя». К своим ролям вернутся Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.