Актер «Универа» пожаловался, что его не берут на работу

Александр Мартынов в образе Валентина Будейко

Актер Александр Мартынов, который прославился ролью Валентина Будейко из ситкома «Универ», признался, что ему стало тяжело найти работу из-за «заштампованности». Об этом он рассказал в интервью онлайн-каналу PROЖизнь.

«Перестали звать куда-либо. До меня долетали истории, якобы у меня появилась корона, и я "дорого стою". Продюсеры не любят актеров, которые долго играли одну роль, считают их заштампованными», — пожаловался Мартынов.

Несмотря на это артист заверил, что гордится своей ролью в популярном ситкоме. При этом актер признался, что начинает нервничать, когда ему не предлагают работу, так как ему еще нужно выплачивать ипотеку до 2034 года.