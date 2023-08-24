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24 августа 2023, новость

Самбурская показала себя в образе инопланетного существа

Актриса удивила поклонников необычным преображением

Настасья Самбурская поделилась новым видео, на котором ей наносят необычный грим. Судя по кадрам, она собирается воплотить на экране какое-то морское или инопланетное существо.

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Раскрывать все тайны 36-летняя актриса пока не готова, поэтому неизвестно, для какого именно проекта она согласилась так преобразиться.

Напомним, что ранее Самбурская объяснила, почему не появится в сериале «Универ. 13 лет спустя» — продолжении «Универа. 10 лет спустя». По словам, актрисы она не смогла договориться с продюсерами о гонораре.

Ранее Настасья Самбурская показала роскошную фигуру в откровенной фотосессии.

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