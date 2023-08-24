Самбурская показала себя в образе инопланетного существа

Настасья Самбурская поделилась новым видео, на котором ей наносят необычный грим. Судя по кадрам, она собирается воплотить на экране какое-то морское или инопланетное существо.
Раскрывать все тайны 36-летняя актриса пока не готова, поэтому неизвестно, для какого именно проекта она согласилась так преобразиться.
Напомним, что ранее Самбурская объяснила, почему не появится в сериале «Универ. 13 лет спустя» — продолжении «Универа. 10 лет спустя». По словам, актрисы она не смогла договориться с продюсерами о гонораре.
Ранее Настасья Самбурская показала роскошную фигуру в откровенной фотосессии.