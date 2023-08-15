Самбурскую сравнили с Меган Фокс из-за смелой фотосессии

Настасья Самбурская опубликовала новую серию фотографий, на которых она запечатлена в черном комбинезоне с открытым лифом, подчеркивающим ее стройную фигуру. Также 36-летняя актриса для фотосессии сменила имидж: она примерила рыжий парик с длинными кудрями.

«Кто тут грустную-грустную женщину оставил без присмотра?» — подписала кадры звезда сериала «Универ. Новая общага».

<div id="vk_post_-48064554_28818"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28818", -48064554, 28818, 'EwXcGoacjF7NtUP7jCY8AEiwpXw'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники Самбурской пришли в восторг от смелых фото и отметили, что она им напомнила голливудскую звезду Меган Фокс. Фанатам понравился новый образ «огненной бунтарки», который примерила актриса.