Самбурскую сравнили с Меган Фокс из-за смелой фотосессии

Настасья Самбурская опубликовала новую серию фотографий, на которых она запечатлена в черном комбинезоне с открытым лифом, подчеркивающим ее стройную фигуру. Также 36-летняя актриса для фотосессии сменила имидж: она примерила рыжий парик с длинными кудрями.
«Кто тут грустную-грустную женщину оставил без присмотра?» — подписала кадры звезда сериала «Универ. Новая общага».
Поклонники Самбурской пришли в восторг от смелых фото и отметили, что она им напомнила голливудскую звезду Меган Фокс. Фанатам понравился новый образ «огненной бунтарки», который примерила актриса.
Ранее Настасья Самбурская объяснила, почему не появится в сериале «Универ. 13 лет спустя». По словам исполнительницы роли Кристины Соколовской, она не смогла договориться с продюсерами о сумме гонорара.