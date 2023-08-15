Наверх
15 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Самбурскую сравнили с Меган Фокс из-за смелой фотосессии

Поклонники пришли в восторг от дерзкого образа актрисы

Настасья Самбурская опубликовала новую серию фотографий, на которых она запечатлена в черном комбинезоне с открытым лифом, подчеркивающим ее стройную фигуру. Также 36-летняя актриса для фотосессии сменила имидж: она примерила рыжий парик с длинными кудрями.

«Кто тут грустную-грустную женщину оставил без присмотра?» — подписала кадры звезда сериала «Универ. Новая общага».

Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники Самбурской пришли в восторг от смелых фото и отметили, что она им напомнила голливудскую звезду Меган Фокс. Фанатам понравился новый образ «огненной бунтарки», который примерила актриса.

Ранее Настасья Самбурская объяснила, почему не появится в сериале «Универ. 13 лет спустя». По словам исполнительницы роли Кристины Соколовской, она не смогла договориться с продюсерами о сумме гонорара.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Настасья Самбурская
Ляйсан Утяшева показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе
48-летняя Ева Лонгория показала фото в бикини
45-летняя Климова устроила смелую фотосессию у бассейна
Кристина Асмус показала изменившуюся фигуру в купальнике
45-летняя Пегова показала себя на отдыхе на Алтае
Самбурская объяснила свое отсутствие в продолжении «Универа»
Муцениеце показала фигуру в ярком купальнике
Толкалина ответила подписчикам на критику ее откровенных фото
40-летняя звезда «Уральских пельменей» поразила фигурой в купальнике
Надежда Бабкина показала себя на отдыхе в Крыму
Ида Галич похвасталась стройной фигурой в купальнике
Отмечающая 54-летие Дженнифер Лопез показала пикантное фото
57-летняя Екатерина Андреева уехала на отдых в Арктику
48-летняя Ева Лонгория показала роскошную фигуру в купальнике
Самбурская снялась в откровенной фотосессии
45-летняя Толкалина показала роскошную фигуру в купальнике
Звезда «Постучись в мою дверь» показала откровенные фото
46-летняя Наталия Орейро показала провокационные фото
Асмус, Судзиловская, Бероев, Иванова: звезды кино на открытии ММКФ 2023
Прилучный и Самбурская в боксерском клубе: фото со съемок нового сериала
Муцениеце, Кузьмина, Самбурская посетили премьеру фильма с Ефремовым
Самбурская и Хилькевич снялись в «Универе. 10 лет спустя»
Самбурская, Дава, Цой на съемках «Фактора страха»
В новых «Неудержимых» снимутся 50 Cent и Меган Фокс
Самбурская, Гренц, Хакамада на премьере фильма с Джекманом
Водонаева, Самбурская и Элджей на премьере «Отряда самоубийц»
Самбурская, Дайнеко, Судзиловская, Лопырева на премьере сериала
Меган Фокс рассказала о неприятностях из-за алкоголя
Водонаева, Самбурская, Валюшкина с дочкой на премьере «Круэллы»
Воля, Самбурская, Сысоева снимаются в новогодней комедии
Niletto, Бледанс, Самбурская и другие звезды на кинопремьере
Самбурская, Бардо, Рудковская снялись в новом шоу
Новые трейлеры
Синдром
Трейлер
Убийственный подкаст
Дублированный трейлер
Даже не думай приходить на мою бат-мицву
Трейлер (англ.)
Девочка Нина и похитители пианино
Трейлер
Посиделки в баре с тортом
Трейлер (англ.)
Одним днем
Трейлер
Праздники
Трейлер
Подводный капкан
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь