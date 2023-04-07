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7 апреля 2023, новость

СМИ: Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемках телешоу

Лера Кудрявцева рассказала, что у продюсера онемело пол-лица и поднялось давление
Иосиф Пригожин | Источник: PersonaStars

Продюсеру Иосифу Пригожину во время съемок телешоу «Звезды сошлись» вызвали скорую помощь. Об этом рассказала соведущая продюсера Лера Кудрявцева газете «Известия».

По ее словам, во время подготовки к съемкам передачи у знаменитого продюсера поднялось давление.

«И с утра у него уже было какое-то онемение в лице» — добавила Кудрявцева. Она рассказала, что уже перед началом съемок ему стало совсем плохо: онемело пол-лица и поднялось давление.

«Вызвали "скорую", прокапали. Будем надеяться, что все будет хорошо», — подытожила Кудрявцева

Сам Иосиф Пригожин комментариев об инциденте не давал.

Ранее супруг певицы Валерии заявил, что не собирается уезжать из России на фоне слухов о том, что ему рекомендовали покинуть страну.

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