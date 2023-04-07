СМИ: Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемках телешоу

Иосиф Пригожин | Источник: PersonaStars

Продюсеру Иосифу Пригожину во время съемок телешоу «Звезды сошлись» вызвали скорую помощь. Об этом рассказала соведущая продюсера Лера Кудрявцева газете «Известия».

По ее словам, во время подготовки к съемкам передачи у знаменитого продюсера поднялось давление.

«И с утра у него уже было какое-то онемение в лице» — добавила Кудрявцева. Она рассказала, что уже перед началом съемок ему стало совсем плохо: онемело пол-лица и поднялось давление.

«Вызвали "скорую", прокапали. Будем надеяться, что все будет хорошо», — подытожила Кудрявцева

Сам Иосиф Пригожин комментариев об инциденте не давал.