СМИ: Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемках телешоу

Продюсеру Иосифу Пригожину во время съемок телешоу «Звезды сошлись» вызвали скорую помощь. Об этом рассказала соведущая продюсера Лера Кудрявцева газете «Известия».
По ее словам, во время подготовки к съемкам передачи у знаменитого продюсера поднялось давление.
«И с утра у него уже было какое-то онемение в лице» — добавила Кудрявцева. Она рассказала, что уже перед началом съемок ему стало совсем плохо: онемело пол-лица и поднялось давление.
«Вызвали "скорую", прокапали. Будем надеяться, что все будет хорошо», — подытожила Кудрявцева
Сам Иосиф Пригожин комментариев об инциденте не давал.
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