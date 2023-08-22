В России появится адаптация триллера «Вышка»

Кадр из фильма «Вышка»

Генеральный продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян заявил, что компания приобрела права на адаптацию триллера «Вышка».

Сейчас идет работа над сценарием и самим концептом предстоящего фильма. Других подробностей пока нет.

Премьера фильма «Вышка» Скотта Манна состоялась в 2022 году. Фильм имел большой коммерческий успех, собрав в прокате $22 млн при бюджете в $5 млн.

Главные героини оригинального триллера «Вышка» — две подруги и любительницы экстремальных развлечений Бекки (Грэйс Фултон) и Хантер (Вирджиния Гарднер). Вместе они решают покорить самое высокое сооружение в США — телерадиомачту B67 высотой 629 метров. Но покорение вершины оборачивается трагедией.

Картину похвалил писатель Стивен Кинг, отметив, что считает ее «жесткой, потрясающей и безумно-безумно страшной». Король ужасов также признался, что хотел бы сам быть автором подобного сюжета.