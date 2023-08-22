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22 августа 2023, новость

В России появится адаптация триллера «Вышка»

В настоящее время идет работа над сценарием проекта
Кадр из фильма «Вышка»

Генеральный продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян заявил, что компания приобрела права на адаптацию триллера «Вышка». 

Сейчас идет работа над сценарием и самим концептом предстоящего фильма. Других подробностей пока нет.

Премьера фильма «Вышка» Скотта Манна состоялась в 2022 году. Фильм имел большой коммерческий успех, собрав в прокате $22 млн при бюджете в $5 млн.

Главные героини оригинального триллера «Вышка» — две подруги и любительницы экстремальных развлечений Бекки (Грэйс Фултон) и Хантер (Вирджиния Гарднер). Вместе они решают покорить самое высокое сооружение в США — телерадиомачту B67 высотой 629 метров. Но покорение вершины оборачивается трагедией.

Картину похвалил писатель Стивен Кинг, отметив, что считает ее «жесткой, потрясающей и безумно-безумно страшной». Король ужасов также признался, что хотел бы сам быть автором подобного сюжета.

В марте сообщалось, что Манн работает над сиквелом проекта. Продолжение фильма планируют снять в 2023 году.

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