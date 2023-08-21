Последняя роль Меньшова: вышел трейлер новой драмы со звездами

«Мы снимали доброе, честное и несочиненное. Истории людей и их любви, которые есть в этом фильме, все они мне близки и знакомы, как, я уверен, будут близки и многим зрителям, — рассказывает автор идеи, режиссер, продюсер и сценарист Валерий Белоцерковский. — Сейчас такое кино, возможно, непопулярно — там нет злобы, нет ненависти, там есть жизнь. Но я считаю, что снимать нужно именно такие светлые фильмы».