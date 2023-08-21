Последняя роль Меньшова: вышел трейлер новой драмы со звездами

Опубликован первый трейлер готовящейся к выходу в широкий прокат мелодрамы «У людей так бывает», главные роли в которой исполнили крупнейшие звезды российского кино: Екатерина Вилкова, Кирилл Кяро, Екатерина Шпица, Михаил Горевой, Любовь Толкалина, Сергей Угрюмов, Константин Лавроненко, Константин Хабенский, Галина Польских, Юрий Стоянов, а также Владимир Меньшов, для которого эта работа стала последней ролью в кино.
Картина объединяет несколько киноновелл о любви, истории знакомых и незнакомых друг с другом людей невольно влияют на судьбы и переплетаются между собой.
«Мы снимали доброе, честное и несочиненное. Истории людей и их любви, которые есть в этом фильме, все они мне близки и знакомы, как, я уверен, будут близки и многим зрителям, — рассказывает автор идеи, режиссер, продюсер и сценарист Валерий Белоцерковский. — Сейчас такое кино, возможно, непопулярно — там нет злобы, нет ненависти, там есть жизнь. Но я считаю, что снимать нужно именно такие светлые фильмы».
Вместе с Белоцерковским над картиной работал Карен Оганесян («Домовой», «Жизнь впереди», «Я остаюсь»).
Также, по словам Белоцерковского, именно благодаря Владимиру Меньшову, для которого съемки в «У людей так бывает» стали последними, фильм приобрел свой окончательный вид. «Когда была закончена первая часть, на которой я изначально планировал остановиться, ныне покойный Владимир Валентинович сказал: "Ребята, вы не имеете права останавливаться, вы должны добить до полного метра"».
Международная премьера фильма состоялась в рамках 31-го фестиваля российского кино «Выборг 2023» 10 августа. В прокат картина «У людей так бывает» выйдет 14 сентября.