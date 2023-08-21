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У людей так бывает

20231 ч. 34 мин.драмамелодрама

Сюжет фильма:

История о причудливом перепрелетнии судеб знакомых и незнакомых людей. Герои попадают в водоворот жизни, проходя через измены, встречи, рождение, смерть, прощение… Каждому предстоит принять решение, увидеть все проявления человеческих чувств и осознать, насколько важна и хрупка любовь.

«У людей так бывает» — лирическая драма о невероятном переплетении судеб с Константином Хабенским, Юрием Стояновым и Кириллом Кяро.

Режиссеры
Валерий Белоцерковский, Карен Оганесян
В ролях
Юрий Стоянов, Константин Лавроненко, Любовь Толкалина, Кирилл Кяро, Екатерина Вилкова, Екатерина Шпица, Владимир Меньшов, Константин Хабенский, Михаил Горевой, Дарья Урсуляк, Галина Польских
Страна
Россия
Возрастные ограничения
12 +
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Трейлер
Кадры4
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