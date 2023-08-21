История о причудливом перепрелетнии судеб знакомых и незнакомых людей. Герои попадают в водоворот жизни, проходя через измены, встречи, рождение, смерть, прощение… Каждому предстоит принять решение, увидеть все проявления человеческих чувств и осознать, насколько важна и хрупка любовь.

«У людей так бывает» — лирическая драма о невероятном переплетении судеб с Константином Хабенским, Юрием Стояновым и Кириллом Кяро.