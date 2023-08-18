Малахов намекнул на съемки шоу с госпитализированной Ладой Дэнс

Телеведущий Андрей Малахов сообщил в Telegram-канале, что прошли съемки выпуска шоу «Малахов» о госпитализации певицы Лады Дэнс.

Малахов опубликовал фото из больницы. Телеведущий пришел навестить артистку и подарил ей цветы. На кадрах ведущий целует певице руку.

«Лада, держись! Скоро в эфире», — говорится в подписи к фото.

5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. Всего в аварии пострадали четверо: 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.

12 августа директор артистки Дэнс Сергей Пудовкин сообщил, что певице провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. По словам продюсера, врачи дают оптимистичные прогнозы, но сообщают, что артистку ждет сложный реабилитационный процесс.