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12 июля 2023, новость

Василиса Володина вернется на ТВ с собственным шоу: первые кадры

Бывшая астролог из «Давай поженимся!» стала ведущей «Хороших новостей» на канале ТВ-3
Кадр из телешоу «Хорошие новости с Василисой Володиной»

Василиса Володина станет ведущей шоу «Хорошие новости», которое ежедневно будет выходить в эфире телеканала ТВ-3. 49-летняя астролог расскажет о том, какие возможности дают звезды, и поделится прогнозами на будущее.

В программе будут постоянно присутствовать такие рубрики, как «Актуальная тема», «Ангел дня», «Камень удачи», «Историческая минутка» и другие. Участие в ней будут принимать приглашенные эксперты.

Премьера шоу состоится 14 июля в 12:15 на ТВ-3.

Ранее Василиса Володина была постоянным астрологом в передаче «Давай поженимся!» на «Первом канале».

Как сообщалось, программа вновь начнет выходить в эфир после долгого перерыва. Ведущей останется Лариса Гузеева, а вот присоединятся ли к ней сваха Роза Сябитова и сама Василиса Володина, пока неизвестно.

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