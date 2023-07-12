Василиса Володина вернется на ТВ с собственным шоу: первые кадры

Кадр из телешоу «Хорошие новости с Василисой Володиной»

Василиса Володина станет ведущей шоу «Хорошие новости», которое ежедневно будет выходить в эфире телеканала ТВ-3. 49-летняя астролог расскажет о том, какие возможности дают звезды, и поделится прогнозами на будущее.

В программе будут постоянно присутствовать такие рубрики, как «Актуальная тема», «Ангел дня», «Камень удачи», «Историческая минутка» и другие. Участие в ней будут принимать приглашенные эксперты.

Премьера шоу состоится 14 июля в 12:15 на ТВ-3.

Ранее Василиса Володина была постоянным астрологом в передаче «Давай поженимся!» на «Первом канале».