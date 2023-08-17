80 лет Роберту Де Ниро: любопытные факты о жизни мастера перевоплощений

Двукратному обладателю «Оскара» Роберту Де Ниро 17 августа исполнилось 80 лет. Актер, в чьих жилах течет английская, итальянская, ирландская и немецкая кровь, вырос в Маленькой Италии — колоритном криминальном районе Нижнего Манхэттена.
За годы карьеры он снялся в более чем 130 фильмах, а еще у актера — 7 детей! О том, как сложилась жизнь артиста, читайте в фотогалерее ниже.
Когда Де Ниро было два года, его родители расстались. Отец жил в соседнем доме и уделял сыну много внимания. С раннего возраста актер посещал театральный кружок, и в 10 лет дебютировал в школьной постановке «Волшебник страны Оз» в роли Трусливого Льва.
В 16 лет Де Ниро бросил школу, чтобы полностью посвятить себя актерскому мастерству. Он учился в Высшей школе музыки, искусства и исполнительского мастерства имени Фьорелло Ла Гуардии в Нью-Йорке и актерской студии Ли Страсберга, а также брал уроки у актрисы Стеллы Адлер.
Дебют Де Ниро в большом кино состоялся в 1963 году — он сыграл одного из друзей жениха в фильме Брайана Де Пальмы «Свадебная вечеринка». На экраны картина вышла только в 1969-м.
А в 1970 году актер снова снялся у Брайана Де Пальмы в фильме «Хай, мамаша!». После режиссер познакомил начинающего актера с Мартином Скорсезе — так началась дружба, изменившая кинематограф.
В 1973 году вышел фильм «Злые улицы» Скорсезе с Де Ниро в роли Малыша Джонни — мелкого преступника, который хочет пробиться в местную мафию. Помощник режиссера Рон Сэтлоф вспоминал, что при подготовке к роли Де Ниро был «чрезвычайно серьезен». Находясь на съемках, он почти ни с кем не общался.
В 1974 году вышла криминальная драма Френсиса Форда Копполы «Крестный отец 2», в которой Де Ниро сыграл молодого Вито Корлеоне. Фильм был выдвинут на 11 номинаций премии «Оскар», шесть из которых выиграл. Награда за лучшую мужскую роль второго плана досталась Де Ниро.
В драме «Таксист» (1976) Де Ниро сыграл одинокого таксиста Трэвиса Бикла, участвовавшего во Вьетнамской войне. Для роли актер похудел на 13 килограммов, прошел курсы по обращению с оружием и изучил поведение таксистов. Фраза из фильма «Ты со мной говоришь?», которая стала импровизацией Де Ниро, вошла в список «100 лучших цитат из кино» по версии Американского института кино.
Четвертым совместным фильмом Де Ниро и Скорсезе стал «Бешеный бык» (1980) — адаптация мемуаров боксера Джейка Ламотты. Для роли актер поправился на 27 килограммов и научился боксировать. Усилия оказались не напрасны — Де Ниро получил «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Сотрудничество Де Ниро и Скорсезе продолжается по сей день — их совместными работами также стали фильмы «Король комедии» (1982), «Славные парни» (1990), «Мыс страха» (1991), «Казино» (1995), «Ирландец» (2019). В октябре 2023 года выйдет фильм Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Де Ниро и Леонардо ДиКаприо.
В начале 2000-х Де Ниро стал часто появляться в комедиях. Вместе с Беном Стиллером он снялся в серии фильмов «Знакомство с родителями» (2000), «Знакомство с Факерами» (2004), «Знакомство с Факерами 2» (2010).
В настоящее время Де Ниро продолжает активно сниматься в кино. Среди последних фильмов с его участием — «Джокер» (2019), «Ирландец» (2019), «Гнев во спасение» (2022), «Уикенд с батей» (2023) и многие другие.
В 2016 году президент США Барак Обама наградил актера Роберта Де Ниро медалью Свободы. Президентская медаль Свободы является высшей гражданской наградой, вручаемой людям, «внесшим существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире, а также в общественную и культурную жизнь Штатов и других стран».
У Де Ниро двое детей от первого брака с актрисой Дайэнн Эбботт: 51-летняя Дрена (актер ее удочерил) и 46-летний Рафаэль. На фото: Роберт Де Ниро и его дочь Дрена.
Долгое время Де Ниро жил с моделью Туки Смит. В 1995 году суррогатная мать родила звездам близнецов — Джулиана Генри и Аарона Кендрика, сейчас им по 27 лет. От второй жены, бывшей стюардессы Грейс Хайтауэр, у актера есть 25-летний сын Эллиот и 11-летняя дочь Хелен. На фото: Де Ниро и Грэйс Хайтауэр, 2011 год.
В 2023 году Де Ниро стал отцом в седьмой раз — дочь ему подарила Тиффани Чен, тренер по боевым искусствам, с которой актер познакомился на съемках фильма «Стажер» (2015). На фото: Роберт Де Ниро и Тиффани Чен.
Роберт Де Ниро