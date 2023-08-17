80 лет Роберту Де Ниро: любопытные факты о жизни мастера перевоплощений

В 1973 году вышел фильм «Злые улицы» Скорсезе с Де Ниро в роли Малыша Джонни — мелкого преступника, который хочет пробиться в местную мафию. Помощник режиссера Рон Сэтлоф вспоминал, что при подготовке к роли Де Ниро был «чрезвычайно серьезен». Находясь на съемках, он почти ни с кем не общался.