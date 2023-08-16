Шпица, Ефремов с возлюбленной, Снаткина с мужем на открытии кинофестиваля

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В Калининграде состоялось торжественное открытие кинофестиваля «Короче». В этом году смотр проходит в одиннадцатый раз и в обновленном формате: помимо секции короткометражных фильмов, в программе будут представлены дебютные полнометражные картины.

Приветствуя со сцены собравшихся, Любимова подчеркнула: «Я радуюсь со всей индустрией, что на фестивале в этом году не только короткий метр, но это теперь и дебютное кино. И собран очень сильный конкурс — это разные картины, которые сняты по-разному и говорят на абсолютно разном кинематографическом языке. Мне очень бы хотелось, чтобы у дебютного кино было большое прокатное будущее».

О важности фестиваля высказался председатель попечительского совета «Короче» Федор Бондарчук. Он указал, что фестиваль растет и становится главным смотром молодого кино: «Для короткого метра это возможность заявить о себе, для дебютного — это начало пути к зрителю, для продюсеров — место поиска новых талантов, а для индустрии в целом — главное место встречи».

Председателем жюри конкурса короткометражек стал режиссер и сценарист Алексей Герман-мл., в жюри также вошли сценарист и продюсер Андрей Золотарев, актриса Ольга Сутулова, продюсер Наталья Мокрицкая. В этой секции призы будут вручаться в номинациях «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа», «Лучшая анимационная работа», а также Спецприз.

В основной конкурс дебютных фильмов вошли 8 полнометражных картин. Оценивать их будут режиссер и сценарист Наталия Мещанинова, актриса Ирина Розанова и продюсер, заместитель директора телеканала «России 1» Ясмина Бен Аммар, а также возглавивший жюри кинорежиссер, сценарист и продюсер Борис Хлебников.

В завершение церемонии на сцену вышел Владимир Пресняков, исполнивший один из своих главных хитов «Замок из дождя», под который были представлены участники конкурсной программы короткометражных фильмов.

Фильмом открытия фестиваля стал первый участник конкурсной программы дебютного кино — «Сказки Гофмана». Картину представила съемочная группа: продюсер Екатерина Филиппова, режиссер Тина Барклая, актеры Алексей Гуськов и Максим Стоянов.