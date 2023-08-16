Только самый внимательный найдет 5 отличий на кадрах из всеми любимого мультфильма

А вы бежали к экрану телевизора, только услышав первые строки песни «Арабская ночь»? «Аладдин» стал «первой ласточкой» таких диснеевских шедевров, как «Король Лев» и «Мулан». Мультфильм выделялся на фоне предыдущих более взрослым чувством юмора и блестящими шутками Джинна в озвучке Робина Уильямса.

Давайте проверим, помешают ли вам слезы от нахлынувшей ностальгии отыскать 5 отличий на двух почти одинаковых кадрах — на это у вас всего 10 секунд. Засекайте время! И не спешите листать ниже — там находится правильный ответ.

А вы знали, что изначально, по сюжету, Аладдину должно было быть 13 лет? Но в итоге его возраст изменили до 18.

Внешностью персонаж должен был походить на актера Майкла Джея Фокса, но вышел чересчур миловидным. В итоге Аладдин получил легко угадывающиеся черты Тома Круза. Ради такого парня Жасмин (ее, кстати, срисовывали с актрисы Дженнифер Коннелли) точно захочет рискнуть всем, решили авторы картины!

Если же приглядеться к образу Джафара, к его угловатости, его посоху и птице на плече, можно без труда узнать черты Малефисенты из «Спящей красавицы».

А вот великолепный Робин Уильямс не только озвучил лукавого джинна, но и подарил ему ворох собственных каламбуров и гримас. Когда актер был в форме, он с пулеметной скоростью выстреливал остроумными импровизациями — авторам оставалось только записывать.

А теперь давайте посмотрим правильные ответы! Ну как, удалось быстро найти все отличия?