Умер актер из «Игры престолов»

Умер британский актер Даррен Кент, исполнивший эпизодическую роль в сериале «Игра престолов». Об этом сообщило агентство Carey Dodd Associates на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).
Актеру было 36 лет, его не стало из-за продолжительной болезни.
Кент умер 11 августа, но о его смерти сообщили только сейчас. Родители и лучший друг актера были рядом с ним в последние минуты.
«Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, мой друг», — говорится в сообщении агентства.
По данным Hollywood Reporter, актер страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.
Кент сыграл в «Игре престолов» пастуха, который принес показать королеве Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) останки своей дочери, убитой одним из ее драконов.
Даррена Кента также можно увидеть в фильмах «Маленький незнакомец» и «Кровавая езда».