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16 августа 2023, новость

Умер актер из «Игры престолов»

Даррен Кент скончался в возрасте 36 лет
Даррен Кент в сериале «Игра престолов» (фото: HBO)

Умер британский актер Даррен Кент, исполнивший эпизодическую роль в сериале «Игра престолов». Об этом сообщило агентство Carey Dodd Associates на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Актеру было 36 лет, его не стало из-за продолжительной болезни.

Кент умер 11 августа, но о его смерти сообщили только сейчас. Родители и лучший друг актера были рядом с ним в последние минуты.

«Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, мой друг», — говорится в сообщении агентства.

По данным Hollywood Reporter, актер страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.

Кент сыграл в «Игре престолов» пастуха, который принес показать королеве Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) останки своей дочери, убитой одним из ее драконов.

Даррена Кента также можно увидеть в фильмах «Маленький незнакомец» и «Кровавая езда».

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