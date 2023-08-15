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15 августа 2023, новость

Воробьев, Лорак и Чеботина вошли в жюри шоу талантов на НТВ

Бессменный судья проекта «Ты супер!» Игорь Крутой также появится в суперсезоне
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Фото: предоставлены пресс-службой

Телеканал НТВ объявил, что членами жюри в суперсезоне международного вокального проекта «Ты супер!» станут композитор Игорь Крутой, музыкант Алексей Воробьев, певицы Ани Лорак и Люся Чеботина. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

«В новом сезоне я был бы рад увидеть и еще раз послушать Денберела Ооржака, Ивана Масленникова, Настю Нагорнову и других одаренных ребят. Настоящее творчество и яркий талант всегда вызывают у меня восхищение и удивление», — поделился бессменный член жюри проекта Игорь Крутой.

Актер и музыкант Алексей Воробьев выступит в качестве жюри проекта уже во второй раз — он уже был судьей в третьем сезоне. При этом для пятого сезона Воробьев написал музыку для одной из композиций на слова Ирины Дубцовой, а также выступил режиссером клипа участницы шоу Татьяны Мавроди.

Певицы Ани Лорак и Люся Чеботина впервые войдут в состав жюри «Ты супер!». Как призналась Лорак, она уже была наставником в других вокальных шоу, поэтому знает, на что обращать внимание в судейском кресле.

«Конечно, детей оценивать непросто, ведь они уже победители только потому, что приложили немало усилий, чтобы попасть на эту сцену, а это значит, что они этого хотят и у них есть талант. Сегодня, воспитывая свою 12-летнюю дочь, я понимаю, как важно, когда ребенок проявляет инициативу», — подчеркнула исполнительница.

Люся Чеботина же заявила, что в предстоящем проекте впервые станет оценивать конкурсантов масштабного вокального конкурса. Девушка отметила, что осознает свою ответственность, а также понимает молодых участников, так как сама была на похожем месте в начале карьеры.

«Надеюсь, что на проекте стану для них другом, который поможет им найти себя, свой стиль и пойти вперед в правильном направлении. Я буду стараться быть максимально объективной. Безусловно, невозможно остаться равнодушным к малышам, но детишки постарше, как правило, волнуются гораздо больше, так как у них уже приходит осознание того, что происходит, нежели у малышей», — сказала Чеботина.

На сцене суперсезона «Ты супер!» выступят 50 конкурсантов из России, Беларуси, Казахстана и Молдовы — 20 новых ребят и 30 участников из прошлых сезонов. Проект выйдет осенью на телеканале НТВ. Его ведущими останутся Вадим Такменев и Анастасия Пак. 

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