Американцы пытались купить права на фильм Учителя «Прогулка»

Евгений Цыганов, Ирина Пегова и Павел Баршак в фильме «Прогулка»

Режиссер Алексей Учитель признался в интервью изданию «Вокруг ТВ», что его фильм «Прогулка» очень понравился за рубежом.

Учитель отметил, что выиграл два американских кинофестиваля с этой картиной. Более того, в США и некоторых европейских странах хотели купить права на «Прогулку».

«Мы думали делать десять "Прогулок" в разных городах мира. Американцы долго вели с нами переговоры по Нью-Йорку, потом итальянцы очень хотели Флоренцию, но … Начиналось бодро, как всегда в таких совместных делах, а потом понемногу затухало», — объяснил режиссер.