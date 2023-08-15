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15 августа 2023, новость

Американцы пытались купить права на фильм Учителя «Прогулка»

Главные роли в картине исполнили Ирина Пегова, Евгений Цыганов и Павел Баршак
Евгений Цыганов, Ирина Пегова и Павел Баршак в фильме «Прогулка»

Режиссер Алексей Учитель признался в интервью изданию «Вокруг ТВ», что его фильм «Прогулка» очень понравился за рубежом.

Учитель отметил, что выиграл два американских кинофестиваля с этой картиной. Более того, в США и некоторых европейских странах хотели купить права на «Прогулку».

«Мы думали делать десять "Прогулок" в разных городах мира. Американцы долго вели с нами переговоры по Нью-Йорку, потом итальянцы очень хотели Флоренцию, но … Начиналось бодро, как всегда в таких совместных делах, а потом понемногу затухало», — объяснил режиссер.

Фильм «Прогулка» впервые показали на открытии XXV Московского кинофестиваля в 2003 году. В январе 2004 года состоялась телевизионная премьера картины в России. Лента рассказывает о девушке и о двоих ее случайных спутниках, которые проживают любовную драму во время прогулки по Санкт-Петербургу.

Главные роли исполнили Ирина Пегова, Павел Баршак, Евгений Цыганов, Евгений Гришковец.

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