Американцы пытались купить права на фильм Учителя «Прогулка»

Режиссер Алексей Учитель признался в интервью изданию «Вокруг ТВ», что его фильм «Прогулка» очень понравился за рубежом.
Учитель отметил, что выиграл два американских кинофестиваля с этой картиной. Более того, в США и некоторых европейских странах хотели купить права на «Прогулку».
«Мы думали делать десять "Прогулок" в разных городах мира. Американцы долго вели с нами переговоры по Нью-Йорку, потом итальянцы очень хотели Флоренцию, но … Начиналось бодро, как всегда в таких совместных делах, а потом понемногу затухало», — объяснил режиссер.
Фильм «Прогулка» впервые показали на открытии XXV Московского кинофестиваля в 2003 году. В январе 2004 года состоялась телевизионная премьера картины в России. Лента рассказывает о девушке и о двоих ее случайных спутниках, которые проживают любовную драму во время прогулки по Санкт-Петербургу.
Главные роли исполнили Ирина Пегова, Павел Баршак, Евгений Цыганов, Евгений Гришковец.