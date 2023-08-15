Наверх
15 августа 2023, новость

67-летний Ларс Фон Триер ищет себе музу через соцсети

Датский кинематографист признался, что находится в поиске любви
Ларс фон Триер | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Ларс фон Триер опубликовал в соцсети видеоролик, в котором признался, что ищет «девушку/музу».

Создатель «Нимфоманки» честно признался, что сейчас находится в поисках любви. Он также рассказал необходимую для его будущей пассии информацию о нем.

«Мне 67 лет. У меня болезнь Паркинсона, ОКР и контролируемый алкоголизм», – заявил кинематографист.

Триер подчеркнул, что «если повезет», то он еще снимет несколько «приличных» фильмов. По его словам, в хорошие дни может стать даже «вполне веселым» партнером.

Режиссер попросил кандидаток писать ему не в социальных сетях, так как он плохо в них разбирается, а на почту.

Ларс фон Триер за свою карьеру создал такие фильмы, как «Рассекая волны», «Меланхолия» и «Догвилль», ставшие классикой мирового кинематографа. В его багаже более ста наград и номинаций на кинофестивалях по всему миру. Триер также стал автором манифеста «Догма 95», который просуществовал с 1995 по 2005 год. Премьера третьего сезона его сериала «Королевство» состоялась на Венецианском кинофестивале осенью прошлого года.

Кинематографист был женат дважды. Его первый брак с режиссером Сесилией Хольбек просуществовал с 1987 по 1995 год. В этом союзе родились две дочери. В 1997 году Триер женился на Бенте Фреге, родившей ему близнецов. Они развелись примерно в 2015 году.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Синдром
Трейлер
Убийственный подкаст
Дублированный трейлер
Даже не думай приходить на мою бат-мицву
Трейлер (англ.)
Девочка Нина и похитители пианино
Трейлер
Посиделки в баре с тортом
Трейлер (англ.)
Одним днем
Трейлер
Праздники
Трейлер
Подводный капкан
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь